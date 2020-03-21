صابر الرباعي يوجه رسالة قاسية لمنتقديه

وجه الفنان التونسي صابر الرباعي، رسالة خاصة لمنتقديه ومطالبيه بالتبرع لمرضى فيروس كورونا، تماشيًا مع ما فعله عدد كبير من نجوم الفن.وقال صابر الرباعي، في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "الرجاء من أصحاب التعليقات الفارغة أن يوفروا على أنفسهم عناء الكتابة والكلام ويبدأوا بأنفسهم بالتبرع قبل أي أحد كل حسب إمكانياته، لكني لن أصرح بما تبرعت به فهو بيني وبين خلقي فقط".وأضاف: "ارحمونا من التعليقات التي لا فائدة منها ولن يزايد علي أحد في حبي لبلدي وشعبه ولست ممن يلهثون وراء ركوب الأحداث".