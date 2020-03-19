أحمد عكاشة: 80% من مرضى كورونا لا يحتاجون المستشفى

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن 80% من مصابي فيروس كورونا لا يحتاجون إلى مستشفى، ولا يوجد علاج حتى الآن لفيروس كورونا.وأضاف أستاذ الطب النفسي، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق، أنه لن يتوفر علاج لفيروس كورونا إلا بعد عام أو 18 شهرًا بعد إجراء التجارب على الإنسان والحصول على الموافقات عليها.وتابع أحمد عكاشة: "البعض يتحدث عن فعالية أدوية الملاريا والسرطان للقضاء على فيروس كورونا لكن لن يتوفر علاج إلا بعد عام على الأقل".ولفت أحمد عكاشة: "هناك توصيات من منظمة الصحة العالمية للتقليل من حالة الهلع والصدمة والقلق الحاد وهي الابتعاد عن قراءة الأخبار التي تتسبب في زيادة حالة الهلع والخوف".وتابع: "لو أبوك وامك مسنيين وخايف عليهم من الاصابة بفيروس كورونا يجب التعرف على كيفية حمايتهم بطرق الوقاية".وأكمل عكاشة: "يجب تلقي المعلومات عن فيروس كورونا مرة في اليوم فقط ولا يصح التواجد أمام التليفزيون للتقي معلومات عن فيروس كورونا طوال اليوم".ولفت: "إذا اتبع الفرد تلك الخطوات يستطيع ان يقلل من حالة الهلع والخوف والقلق المستمر".