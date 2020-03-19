الحكم علي ربة منزل قتلت زوجها بالمقطم 9 مايو

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قضية محاكمة ربة منزل قتلت زوجها بتهمة ضرب أفضى الى الموت لجلسة 9 مايو للحكم، بسبب مشادة بينهما بالمقطم بمحافظة القاهرة.صدر القرار برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامه أبو صافي، ومحمد مصطفي البنا، وأمانة سر أحمد فهمي، ومحمود عبد الرشيد.كشف قرار الاحالة قيام المتهمة "م. أ" بضرب المجني عليه "ا. ذ" بغير سبق إصرار أو ترصد بأن نشبت بينهما مشادة علي اثر استلت سلاحا ابيض، سكين، تصادف وجوده بجوارها وسددت بواسطته ضربة استقرت يسار صدر المجني عليه، فاحدثت الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي ولم تقصد من ذلك قتله ولكن الضربة افضت الي موته.واستمعت النيابة العامة الي اقوال الشاهدة "ع. م"، ربة منزل والتي قالت أنه حال تواجدها بمسكنها تناهي الي سمعها صوت استغاثة المتهمة بها تطلب منها النزول الي العين محل الحادث فتوجهت الى المكان، وابصرت باب تلك العين مفتوحا فدخلت اليه، ورأت المجني عليه متكئا بظهره علي الحائط بجوار باب المسكن ومصابا بصدره فاستفسرت من المتهمة عما حدث فاخبرتها بقيامها باستلال سلاح ابيض، سكين، وسددت بواسطته ضربة استقرت بصدره والتي اودت بحياته.كما استمعت النيابة العامة الي اقوال محمود محمد، رائد شرطة رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، انه علي اثر ورود بلاغ بواقعة مقتل المجني عليه انتقل الي مسرح الحادث وعثر علي جثمان المجني عليه متكئا بظهره علي الحائط بجوار باب العين وعلي مقربة منه ملقي ارضا سلاح ابيض، سكين، ذو نصل معدني حادث عليه اثار دماء فضلا عن تواجد المتهمة بمسرح الحادث عقب وصوله.وكشفت تحرياته بأن المتهمة علي إثر مشادة بينها وبين المجني عليه استلت سلاح ابيض، سكين، تصادف وجوده بجوارها من الناحية اليسري اعلي طاولة وسددت بواسطته ضربة استقرت بيسار صدره طرحته علي اثرها ارضا مضرجا بدمائه، قاصدة من ذلك ضربه واحداث اصابته وتمكن من ضبط المتهمة والتي اقرت له بارتكابها الواقعة، وأقرت المتهمة بتحقيقات النيابة العامة بارتكابها الواقعة لإحداث اصابته ولم تقصد من ذلك قتله.