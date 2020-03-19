رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحكم علي ربة منزل قتلت زوجها بالمقطم 9 مايو

الخميس 19/مارس/2020 - 11:31 ص
حبس
حبس
عادل عبد العال
طباعة
حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قضية محاكمة ربة منزل قتلت زوجها بتهمة ضرب أفضى الى الموت لجلسة 9 مايو للحكم، بسبب مشادة بينهما بالمقطم بمحافظة القاهرة.


صدر القرار برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامه أبو صافي، ومحمد مصطفي البنا، وأمانة سر أحمد فهمي، ومحمود عبد الرشيد.

كشف قرار الاحالة قيام المتهمة "م. أ" بضرب المجني عليه "ا. ذ" بغير سبق إصرار أو ترصد بأن نشبت بينهما مشادة علي اثر استلت سلاحا ابيض، سكين، تصادف وجوده بجوارها وسددت بواسطته ضربة استقرت يسار صدر المجني عليه، فاحدثت الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي ولم تقصد من ذلك قتله ولكن الضربة افضت الي موته.

واستمعت النيابة العامة الي اقوال الشاهدة "ع. م"، ربة منزل والتي قالت أنه حال تواجدها بمسكنها تناهي الي سمعها صوت استغاثة المتهمة بها تطلب منها النزول الي العين محل الحادث فتوجهت الى المكان، وابصرت باب تلك العين مفتوحا فدخلت اليه، ورأت المجني عليه متكئا بظهره علي الحائط بجوار باب المسكن ومصابا بصدره فاستفسرت من المتهمة عما حدث فاخبرتها بقيامها باستلال سلاح ابيض، سكين، وسددت بواسطته ضربة استقرت بصدره والتي اودت بحياته.

كما استمعت النيابة العامة الي اقوال محمود محمد، رائد شرطة رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، انه علي اثر ورود بلاغ بواقعة مقتل المجني عليه انتقل الي مسرح الحادث وعثر علي جثمان المجني عليه متكئا بظهره علي الحائط بجوار باب العين وعلي مقربة منه ملقي ارضا سلاح ابيض، سكين، ذو نصل معدني حادث عليه اثار دماء فضلا عن تواجد المتهمة بمسرح الحادث عقب وصوله.

وكشفت تحرياته بأن المتهمة علي إثر مشادة بينها وبين المجني عليه استلت سلاح ابيض، سكين، تصادف وجوده بجوارها من الناحية اليسري اعلي طاولة وسددت بواسطته ضربة استقرت بيسار صدره طرحته علي اثرها ارضا مضرجا بدمائه، قاصدة من ذلك ضربه واحداث اصابته وتمكن من ضبط المتهمة والتي اقرت له بارتكابها الواقعة، وأقرت المتهمة بتحقيقات النيابة العامة بارتكابها الواقعة لإحداث اصابته ولم تقصد من ذلك قتله.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

قرار بغلق جميع المطاعم والمقاهى والمولات من 7 مساء حتى 6 صباحا

اتحاد الكرة يكشف حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا فى الدورى

المالية: صرف مرتبات مارس فى موعدها

الصور

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

image description

حملات مكثفة لغلق المقاهى وأماكن التجمعات بالشرقية (صور)

image description

جامعة أسوان تشكل لجنة لمواجهة فيروس كورونا

image description

تطهير ديوان عام الإسكندرية ومباني الأحياء (صور)

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

الأكثر قراءة

قرار بغلق جميع المطاعم والمقاهى والمولات من 7 مساء حتى 6 صباحا

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

الحكومة تخضع لـ«كشف كورونا» قبل اجتماعها الأسبوعي

المالية: صرف مرتبات مارس فى موعدها

إنفوجراف

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": شروط اجراء نحت الجسم رباعي الأبعاد

«الإسهال» عرض رئيسي لـ 25% من مرضى كورونا

«الصحة العالمية» تدعو لتعليم الأطفال طرق الحماية من «كورونا»

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

منوعات

مقاطعة يابانية تفرض قيودا للحد من إدمان ألعاب الفيديو والإنترنت

هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا

«المعدن الأصيل».. شاب يوزع الكحول والمطهر لمواجهة «كورونا» مجانا

دراسة: الروبوت يسيطر على المنازل في 2040

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا.. الطريق إلى اللقاح
جلال حمام
البقرة التى «لوَّثت» مجرى النهر
حسين عثمان
نقلة نوعية لحكومة مدبولى فى إدارة الأزمات
صفوت البياضي
تحذير لمرضى السكر وخطورة فيروس كورونا
المزيد

الثقافة

صدور النسخة العربية لرواية «المريضة الصامتة» عن المركز العربي

"عادل إمام.. الحريف" بضيافة ستار بوكس..الليلة

«التكوين» تصدر النسخة العربية لكتاب «أطروحات شعرية»

الليلة.. عبدالحفيظ طايل يناقش ديوانه عائلة يموت أفرادها فجأة