الإبراشى: الحكومة تتعامل بشفافية تامة فى أزمة «كورونا»

انتقد الإعلامي وائل الإبراشي، مروجي الشائعات خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن الشائعات في الفترة الحالية كثرت بشكل كبير ومبالغ فيه.





وأضاف «الإبراشي»، في حواره مع مذيعات «نشرة التاسعة»، المذاعة عبر شاشة «القناة الأولى»، أنه من المهم مواجهة الشائعة على الفور وهذا ما تقوم به الدولة في الفترة الحالية، لافتًا إلى أن الحكومة تصارح الناس بكل التفاصيل من خلال الوزارات المعنية.





وأكد الإعلامي، أن هناك شفافية تامة من قبل الحكومة في مصارحة الناس بالحقائق أولا بأول وبكل التفاصيل كاملة.





وأشار إلى أن الوضع في مصر آمن جدا وهناك استقرار في كل شيء، مؤكدا أن الأحداث التي تشهدها مصر تستحق منا تركيزا أكبر.



