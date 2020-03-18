الرحاب ومدينتي تحارب كورونا

شن قطاع الأمن داخل الرحاب ومدينتي حملات أمنية مكثفة على مدار اليومين الماضيين، بالتنسيق مع أجهزة المدن وأمن المراكز التجارية، استهدفت كافة المطاعم والمقاهي والأسواق للتحقق من تطبيق قرار حظر الشيشة، وذلك في اطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا وحفاظا علي الصحة العامة للسكان .واستهدف الحملة المراكز التجارية المختلفة بالرحاب ، مثل السوق القديم والسوق الشرقي ومول الرحاب 1 و 2 . وفي مدينتي شن قطاع الأمن أيضاً حملات بأرابيسك مول والأوبن آير مول والساوث بارك . واستجابت المقاهى بجميع الأسواق والمولات التجارية لقرار حظر الشيشة ، وتم مصادرة الشيشة من المحلات المخالفة، لتصبح الرحاب ومدينتى من أول الأماكن النظيفة الخالية من الشيشة.وأوضح موقع سكان محبي الرحاب ومدينتيان سكان الرحاب ومدينتى ضربوا المثل في الإلتزام بتعليمات وإرشادات وزارة الصحة بشأن مكافحة فيروس كورونا، ورفع السكان شعار " أبدأ بنفسك" ، حيث قاموا بمقاطعة المقاهي التي تقدم الشيشة وألزموا أصحابها بوقف تقديم الشيشة للزبائن .وأكد عدد من السكان لـ "محبي الرحاب ومدينتي" أنهم قاموا بمقاطعة الشيشة بعدم الجلوس علي المقاهي التي تقدمها حفاظا علي الصحة العامة وللحد من انتشار فيروس كورونا وإلتزاما بالإجراءات الوقائية التي يقوم بها الجهاز وقطاع الأمن لمراقبة الأسواق ومراجعة الاشتراطات الصحية بالرحاب ومدينتي .جاء ذلك بالتوازي مع حملة تعقيم أندية الرحاب ومدينتي والتي قام بها قطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى، والتي شملت كافة المنشآت الرياضية والخدمية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب وسائل وأدوات المناطق العامة والترفيهية التي يستخدمها الأعضاء.