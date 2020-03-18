استشارى جهاز هضمى: هذه مشكلة فيروس «كورونا»

قال الدكتور محمد المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي بكلية طب القصر العيني، إن الكورونا فيروس مثل فيروس الإنفلونزا، وإذا أصيب شخص خمس مرات بدور برد، فهو من المحتمل أن يكون أصيب بكورونا حوالي مرتين من الخمس مرات.وأضاف محمد منيسي خلال حواره لـ برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "cbc"، أن مشكلة فيروس كورونا تكمن فقط في حالة ظهور أعراض شديدة علي المصاب، لافتًا إلى أن دور البرد يمكن أن يكون أشد من كورونا.وأوضح أن "كورونا" ليس بفيروس جديد ولكنه مثل أي فيروس يطور من نفسه كل فترة.من ناحية أخرى، قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة، إن هناك 4 أنواع من فيروس كورونا، منهم فيروس الإنفلونزا الذي يمكنه أن يتكرر بنفس الأعراض لنفس الشخص.كما أشار إلى أن فيروس كورونا في الأساس فيروس حيواني وصل للإنسان بسبب بعض الدول التي تبيح أكل الخفافيش والثعالب وغيرها.