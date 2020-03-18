«90 دقيقة» يستعرض جهود «الداخلية» لمواجهة الاحتكار ورفع الأسعار

عرضت كاميرا برنامج " 90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" تقريرا مصورا يرصد جهود وزارة الداخلية لمنع الممارسات الاحتكارية من قبل بعض التجار، ومحاولة إخفاء السلع وخاصة الغذائية بهدف احتكارها لرفع أسعارها.وعرض التقرير المصور جهود شرطة التموين التي ضبطت مالك مخزن غير مرخص للسلع الغذائية بالجيزة، حيث قام بتجميع 12 طنا من السلع الغذائية و57 ألف عبوة من مختلف السلع لتحقيق الربح غير المشروع، حيث كان يهدف لحجبها عن الأسواق لزيادة أسعارها وبيعها بعد ذلك.كما شمل التقرير المصور، رصد إجراءات وزارة الداخلية فى إغلاق أماكن الدروس الخصوصية والتعليمية التى لم تلتزم بقرارات التعليق الصادرة، حيث تم إغلاق 7597 مركزا.