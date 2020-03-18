الجندى: العزل مذكور فى القرآن (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه بالنظر في القرآن الكريم نجد أن الذين انعزلوا فازوا والذين خرجوا من بيوتهم خابوا، فالمحراب "وهو مكان التعبد" أصبح وسيلة نجاة، مستشهدًا بالآية: "وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين".وأضاف في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن العزل أحيانا يكون ضرورة، مستشهدا بقصة ذي القرنين، حينما طلب قومه منه أن يبني لهم سدا عازلا بينهم وبين يأجوج ومأجوج معلقا: "هو التكتيك طول عمره كده وموجود في القرآن مش اختراعنا احنا".