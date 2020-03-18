خبير سوري: أردوغان يتاجر بأزمة اللاجئين في ظل «كورونا»

قال العميد علي مقصود، الخبير العسكري السوري، إن النفاق التركي والاتجار بأزمة اللاجئين ما زال مستمرا سواء في ظل وجود فيروس كورونا أو حتى قبل وجوده.وأوضح مقصود لـ"الدستور"، أن الصور الأخيرة بشأن اللاجئين التي تم تناقلها من الحدود اليونانية التركية صادمة وهذا انعكس سلبًا على تركيا برفض دول الاتحاد الأوروبي لسياستها الابتزازية.وأكد الخبير السوري أن أزمة اللاجئين كشفت عن الوجه القبيح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في احتقار هؤلاء المساكين والاستثمار بهم مع أوروبا.وأضاف: "من قبل فيروس كورونا ومن بعده لم يتغير النفاق والعبث بالمسألة الإنسانية مع عودة الوعي للبعض من أن الخلاص الحقيقي الذي يؤمن لهم حياة كريمة هو حضن الدولة السورية التي لم تتخل للحظة عن مواطنيها".وأشار مقصود إلى أن هناك تحول كبير في المزاج العام والتفاف شعبي غير مسبوق حول القيادة والجيش العربي السوري على وقع الانتصارات وهزيمة الإرهاب وكذلك دحر أردوغان الإخواني وسقوط أحلام السلطان العثماني.