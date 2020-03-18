انتصار السيسى: المرأة المصرية ستظل مصدر الحياة أمام كل خطر

أكدت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المرأة المصرية ستظل دائما وأبدا مصدر الحياة أمام كل خطر يواجه ويقع على أرض هذا الوطن.وقالت قرينة الرئيس، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "ستظل المرأة المصرية دائما وأبدا مصدر الحياة أمام كل خطر يواجه ويقع على أرض هذا الوطن".وأضافت: "ثقتي بالله تعالى أنه يحمي مصرنا الحبيبة، وثقتي أيضا بالمرأة المصرية التي تقع على عاتقها مسئولية كبيرة تجاه أسرتها، لرعايتهم ونصحهم لتجاوز هذه المحنة الخطيرة التي تمر بالعالم، والتي ستصبح مجرد ذكرى تضاف إلى بطولاتها عبر التاريخ".واختتمت بـ: "حفظ الله مصر وأبناءها ونساءها من كل شر وسوء".