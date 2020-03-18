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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 6 سنوات لـ«مبلط سيراميك» يتاجر فى الهيروين بحلوان

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:55 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، بمعاقبة مبلط سيراميك بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتجاره بالهيرويين في حلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، بعضوية المستشارين صلاح أحمد، أيمن محمد، وياسر عمر، وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.

وأسندت النيابة إلى المتهم تهمة إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار، وأفاد ضابط مباحث بقسم مايو بأنه حال مروره لمباشرة عمله نمى إلى علمه معلومة اتجار مبلط سيراميك في المخدرات، وبالتوجه إلى مكانه وعقب إتمام عملية البيع والشراء معه تمكن من ضبطه وبحوزته علبة لفافات تبغ بداخلها 18 لفافة لجوهر الهيرويين المخدر.

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