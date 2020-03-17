رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

موقف طريف لناهد السباعي مع والدتها بسبب «الفنيك»

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:02 م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
سناء إسماعيل
طباعة
شاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بفيديو طريف لها خلال أدائها بعض التمارين الرياضية في غرفتها.

واستخدمت ناهد السباعي، الفنيك لتطهير غرفتها وذلك بسبب ندرة الكلور والمطهرات في الأسواق خلال الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا.

وفوجئت ناهد السباعي، بدخول والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، عليها وعبرت دون أن تلاحظ التصوير عن انزعاجها من رائحة الفنيك.

وعلقت ناهد السباعي على الفيديو قائلة: "بس ماما دخلت عليا مش طايقة ريحة الفنيك عشان مفيش كلور في البلد كلها ومش لاقيه الشبشب يا ربي كل حاجة لازم أدور عليها كده".

من ناحية أخرى، انتهت ناهد السباعي من تصوير فيلم "ماكو" وهو من بطولة عمرو وهبة، ناهد السباعي، نيقولا معوض، التركي مراد يلدريم، سارة الشامي، بسمة وفريال يوسف، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

كما تشارك في مسلسل "النهاية"، مع الفنان يوسف الشريف، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وهو من بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وسهر الصايغ ومحمد لطفي وأحمد وفيق، ومن إخراج ياسر سامي، وفكرة يوسف الشريف، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإنتاج «سينرجي».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: كسر حاجز الألف إصابة بكورونا لن يمكننا من حصر المخالطين

ضبط إخواني لترويج أخبار كاذبة عن كورونا

تعليق صادم من حسين فهمى على فيروس كورونا (فيديو)

ضبط تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمتابعة كافة المواد الدراسية

الصور

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

image description

«قفاز وكمامة».. صاحب مطعم يحمي زبائنه من كورونا (صور)

image description

كورونا يصنع مجموعة جديدة من أثرياء الحرب بالإسكندرية (صور)

image description

من مطهر للحلاقة إلى مواجهة كورونا.. حكاية كولونيا «555»

image description

الفرز وتجميع الأصوات فى انتخابات نقابة المحامين

الأكثر قراءة

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

وزيرة الصحة توضح أسباب زيادة أعداد المصابين بـ«كورونا»

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

الباز يطالب بإغلاق الكباريهات لمواجهة «كورونا»

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

لبن الأم يمنع «تعفن الدم» بين الأطفال

«مكافحة الأمراض» يطالب بمنع التجمعات لمواجهة كورونا

منوعات

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

«بيتنا اتخرب».. كيف أثر «كورونا» على عمال الحدائق العامة؟

قفازات وكُحل.. شاب يحارب «كورونا» بالدليفري المجاني (فيديو)

رابط التسجيل فى صرف دعم الخبز الأردن 2020 عبر موقع تكافل

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
كفكف دموعك يا نبى
مؤمن المحمدي
هل النحو «علم»؟
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى البابا شنودة الثالث المِعطاء
ماجد حبته
سقطة «الجارديان» الجديدة
المزيد

الثقافة

دار العين تناقش ديوان «المرأة ذات الوزن المرح» 25 مارس

«العابرة» لـ إبراهيم عبد المجيد الأكثر انتشارا في مصر

24 مارس.. «العربية للأبحاث» تناقش «حكايات حارس الكتب»

طبعة ثانية من «قصص الأشياء» عن دار الشروق