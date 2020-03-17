موقف طريف لناهد السباعي مع والدتها بسبب «الفنيك»

شاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بفيديو طريف لها خلال أدائها بعض التمارين الرياضية في غرفتها.واستخدمت ناهد السباعي، الفنيك لتطهير غرفتها وذلك بسبب ندرة الكلور والمطهرات في الأسواق خلال الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا.وفوجئت ناهد السباعي، بدخول والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، عليها وعبرت دون أن تلاحظ التصوير عن انزعاجها من رائحة الفنيك.وعلقت ناهد السباعي على الفيديو قائلة: "بس ماما دخلت عليا مش طايقة ريحة الفنيك عشان مفيش كلور في البلد كلها ومش لاقيه الشبشب يا ربي كل حاجة لازم أدور عليها كده".من ناحية أخرى، انتهت ناهد السباعي من تصوير فيلم "ماكو" وهو من بطولة عمرو وهبة، ناهد السباعي، نيقولا معوض، التركي مراد يلدريم، سارة الشامي، بسمة وفريال يوسف، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.كما تشارك في مسلسل "النهاية"، مع الفنان يوسف الشريف، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وهو من بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وسهر الصايغ ومحمد لطفي وأحمد وفيق، ومن إخراج ياسر سامي، وفكرة يوسف الشريف، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإنتاج «سينرجي».