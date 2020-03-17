عمان تحظر دخول الأجانب وتغلق المساجد والمتاجر

أعلنت السلطات العمانية، اليوم، عن قصر دخول أراضي السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية على العمانيين فقط، بجانب وقف خروج العمانيين إلى خارج السلطنة.جاء ذلك في قرارات للجنة العليا للتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، يبدأ تطبيقها من غد الأربعاء، وذلك وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية.كما قررت اللجنة إغلاق جميع الجوامع والمساجد، إلا لرفع الأذان، وإغلاق جميع دور العبادة لغير المسلمين.وإلى جانب ذلك تقرر تعليق جميع التجمعات والفعاليات والمؤتمرات في السلطنة وإغلاق جميع المواقع السياحية، ومنع التجمعات في الأماكن العامة بما فيها التجمعات على الشواطئ وأماكن التنزه مثل الأودية والجبال والرمال والشلالات والعيون المائية.وأصدرت اللجنة قرارا بإغلاق جميع المحلات في المجمعات التجارية، باستثناء المحلات التموينية الغذائية والاستهلاكية، والعيادات والصيدليات ومحلات النظارات وإغلاق الأسواق التقليدية ووقف الأسواق الشعبية.وشملت القرارات منع تقديم الطعام في المطاعم والمقاهي بما فيها تلك الموجودة في الفنادق، ويستثنى من ذلك الطلبات الخارجية.