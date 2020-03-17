محافظ المنيا: إغلاق 178 «سنتر» وحضانة لمواجهة «كورونا»

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الأمور بالمحافظة مستقرة واتخذنا كل الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث تم إغلاق المقاهي ومنع الشيشة ومنع التجمعات في الأفراح والمناسبات وسرادق العزاء والاجتماعات.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن"، أنه تم وقف الأسواق واستقبلنا شكاوى المواطنين، سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتم تنظيم حملات مكثفة لضبط الأسواق ومنع الدروس الخصوصية بالسناتر وتم إغلاق 178 سنترًا وحضانة، كما أصدرت قرارًا بتخفيض عدد العاملين بالمصالح الحكومية.