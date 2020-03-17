السعودية تمنع الصلاة فى المساجد وتكتفى بالأذان

قررت السلطات السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، وقف الصلاة في المساجد والاكتفاء برفع الأذان باستثناء الحرمين الشريفين.وأصدرت هيئة كبار العلماء السعودية، اليوم، قرارها عقب دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين المنعقدة بمدينة الرياض على ما يتعلق بجائحة كورونا وسرعة انتشارها وكثرة الوفيات بها واطلعت على التقارير الطبية الموثقة المتعلقة بهذه الجائحة.واستعرضت هيئة كبار العلماء النصوص الشرعية الدالة على وجوب حفظ النفس.وبناء على ما تقدم فإنه يسوغ شرعًا إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من ذلك الحرمين الشريفين، وتكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتًا، وعندئذ فإن شعيرة الأذان ترفع في المساجد، ويقال في الأذان: "صلوا في بيوتكم"؛ وأن تصلى الجمعة ظهرًا أربع ركعات في البيوت.وأوصت هيئة كبار العلماء الجميع بالتقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون معها في ذلك.