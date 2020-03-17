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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحباط تهريب 69 ألف لتر سولار مدعمة فى حدائق القبة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:24 م
تهريب سولار
تهريب سولار
مريم جبل - عمرو المزيدي
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شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت مراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، ونتج عن ذلك إحباط 69 ألف لتر بنزين مهربة.

أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة - عن ضبط 682 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، منها ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بدون ترخيص، بحوزته طن ونصف الطن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها فى الأسواق.

وضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية، بحوزته 8 أطنان من "السكر الحر، كاكاو، لبن بودرة، زيت طعام، مسلى، مستلزمات إنتاج"، معبأة داخل عبوات وشكائر دون مستندات مجهولة المصدر، بمنطقة العاشر في محافظة الشرقية.

وتبين إنتاج المصنع كمية 962 كيلو جرام شيكولاتة سائلة منتج نهائي، داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، لتجميعه كمية قدرها 69 ألف لتر "بنزين 80، 92"؛ للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، قدرت بقيمة مالية 493 ألف جنيه؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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