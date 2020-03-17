استشاري نفسي: ممارسة الرياضة مهمة لمكافحة كورورنا

أكد إبراهيم مجدي، استشاري الطب النفسي، أن ممارسة الرياضة أمر مهم لمواجة كورونا مما يعزز المناعة الخاصة بالجسم، لذا أنصح بممارسة الرياضة بالمنزل خاصة تمارين البطن والضغط.وأضاف فى تصريحات لـ«الدستور» أن الرقص يعتبر عاملا مهما لمواجهه القلق والتوتر، كما يجب أن ننتظم في مواعيد النوم من منتصف الليل حتى 8 صباحًا،وتابع: ينبغى الابتعاد عن الأخبار السلبية، ونعتمد على منظمة الصحة العالمية في نقل الأخبار حتى لا نكون عرضه لتصديق الشائعات، مشيرا إلى أن اللب والسوداني والمكسرات بشكل عام تزيد من مناعة الجسم.ونصح استشاري الطب النفسي بضرورة البعد عن الحلويات، الأطعمة الجاهزة لانها تقلل مناعة الجسم.وقالت وزيرة الصحة في تصريحات سابقة أن مواجهة فيروس كورونا تتوقف على أمرين، الأول إجراءات الحكومة، والثاني هو التزام الشعوب، مردفة: "لما نقول إجازة الأهالي متستضفش الدروس الخصوصية في بيتها والأولاد ميروحوش الكافيهات والجيم والنوادي، والتجمعات لا تكون بهذا الشكل، لأن نفسك وأسرتك مسئوليتك"