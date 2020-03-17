ناصر البرنس: مليون جنيه لمكافحة «كورونا» وأغلقت المطعم 15 يومًا

كشف ناصر البرنس، صاحب مطعم البرنس بمنطقة إمبابة، تفاصيل قراره بإغلاق المطعم والتبرع لمواجهة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا.وقال صاحب مطعم البرنس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر "القناة الأولى المصرية"، مع الإعلامي وائل الإبراشي: "جالي إلهام من عند ربنا كدا، وأني أقفل المحل لمدة 15 يوما، وفي نفس الوقت ادفع رواتب العاملين معايا وبقشيشهم، ربنا إداني كتير ومصر إدتني كتير".وتابع: "تبرعت بمليون جنيه لأهل إمبابة ولبلدي، واليوم ذهبت لوزارة التربية والتعليم حتى يرشدوني أدفع الفلوس فين، وهتكون لمشروع التعليم أون لاين لتعليم الطلاب وهم في بيوتهم"، مناشدًا رجال الأعمال والشخصيات العامة بالتبرع لمواجهة الفيروس القاتل.وأردف صاحب مطعم البرنس: "سأتبرع بـ 3 ملايين جنيه للجمعيات وللحروق ولبهية ولأهل منطقتي ولـ 40 جمعية".