حماقى يوضح حقيقة إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

نفى المطرب محمد حماقي الشائعات التي انتشرت حول إصابته بفيروس «كورونا».ونشر «حماقي» عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» مقطع فيديو نفى خلاله إصابته فيروس «كورونا».وقال خلال الفيديو: «أنا قولت أطلع أطمنكم بنفسي في إشاعة بتقول أني عملت تحليل فيروس كورونا، وإن فيه اشتباه بالفيروس.. ده مش حقيقي خالص.. أنا في البيت والحمد الله كويس ومفيش مشكلة وأشكركم جدا على اهتمامكم».