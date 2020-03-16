ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في بريطانيا إلى 1543

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1543 شخصا، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".وطالبت وزارة الخارجية البريطانية، فى وقت سابق، مواطنيها بعدم السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلا للضرورة، ابتداء من غد الثلاثاء.وكشفت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، عن تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في كولورادو.وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح وباءً عالميًا، بعد إصابة أكثر من 120 ألف شخص حول العالم ووفاة الآلاف من الأشخاص بسبب هذا الفيروس.