إليسا: «كورونا مش مزحة خليكم ببيوتكم»

دعت الفنانة اللبناينة إليسا، متابيعها بالالتزام في البقاء بالبيوت وذلك للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "كورونا مش مزحة.. مع الإجراءات الجديدة خليكن ببيوتكن وخليكن بأمان كرمال اللي بتحبوهن وكرمالكن لأنو ما بتعرفو المكان العام شو ممكن يكون فيو فيروس.. هيدي مش مزحة".وكانت وزارة الصحة بلنبان قد كشفت أن عدد المصابين بفيرورس كورونا إلى الآن وصل إلى 110 مصابين.وكانت الفنانة اللبناينة قد انتقدت في تغريدة سابقة وصول الأعداد لهذا الرقم، والذي وصفته بأنه أكبر بكثير من أعداد اللبنانين داعية لاتباع سبل الوقاية حتى لا تتزايد الأرقام.