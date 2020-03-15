الجيش الليبي: نصطاد الطائرات التركية مثل العصافير

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن جماعة الإخوان الإرهابية مستميتة بالبقاء في ليبيا من أجل العودة إلى مصر والسودان مرة أخرة، لأن الإخوان تعتبر مصر كنزا استراتيجيا لها.وأضاف المحجوب، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الإخوان تستميت في ليبيا أيضا بسبب الثروات الضخمة التي تمتلكها ليبيا، إضافة إلى أن حدود الدولة الليبية شاسعة، وهناك مساحات كبيرة في الجبال يسهل التعامل فيها بأريحية كبيرة، وحدود الدولة الليبية مشتركة مع مصر أيضًا.وتابع: "نحن نسيطر على 99% من الأرض الليبية الآن، ولم تبق سوى مناطق محدودة يستميت فيها الإخوان، ومسألة بقاء الإخوان في ليبيا أصبحت صعبة، بسبب إرادة الليبيين، وضعف القوات التركية التي تدعم الإخوان في ليبيا".وأوضح المحجوب، أن تركيا خسرت الحرب السورية رغم قربها من الحدود السورية، فكيف تفوز تركيا في حربها في ليبيا، رغم بعدها عن الأراضي الليبية، وعدم امتلاكها حاملات طائرات، وأيضًا ضعف الطائرات المسيرة، والتي يصطادها الجيش الليبي مثل العصافير.ولفت إلى أن الشعب الليبي يرفض التواجد التركي بشدة، متابعا: "طرابلس فيها مليون ونصف المليون نسمة، وجميعهم يرفضون التواجد التركي، وفي المقابل هناك دعم كبير من الشعب للجيش الوطني الليبي، بدليل التواجد الكبير لأفراد الجيش في طرابلس".