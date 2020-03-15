شيماء سيف: مش هخس وبحب شكلى كده

كشفت الفنانة شيماء سيف، سر الاستفتاء الذي طرحته موخرًا عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي حول البقاء على وزنها أم تخضع لنظام غذائي لإنقاص وزنها.وقالت خلال لقائها في برنامج "كاربول كاريوكي"، مع الفنان هشام الهويش، والمُذاع عبر فضائية "sbc السعودية"، إنها أرادت أن ترى صورتها لدى جمهورها هل تغيرت أم لا، ولكنها صُدمت لأن نسبة الاستفتاء كانت متساوية بينهما لذا قررت أن تضع صوتها على عدم انقاص الوزن لأنها لا تريد أن تنقصه.وأكدت أنها لا تريد أن تخضع لحمية غذائية لإنقاص وزنها؛ لأنها يعجبها شكلها بهذا الحجم.من ناحية أخرى، تخوض شيماء سيف تجربة أول عمل سعودي لها بمسلسل "الديك الأزرق"، ويشاركها البطولة فيه عبدالله السدحان، بيومي فؤاد، وعدد من النجوم الشباب.