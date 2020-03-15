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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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6 عوامل تعزز جهازك المناعي لمواجهة كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 07:46 م
الجهاز المناعي
الجهاز المناعي
شيماء دهب
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تبحث العديد من الأشخاص على ملجأ للهروب من فيروس كورونا ومن الممكن الهروب منه عن طريق تناول أطعمة تعمل كدفاع عن الجسم ضد الفيروس.

أوضح موقع Sakaltimes الأطعمة التي تهاجم فيروس كورونا وتقوى مناعة الجسم خلال السطور التالية.

البعد عن السكر

لابد من تجنب الأطعمة المليئة بالسكر لأنها تعمل على إضعاف الجهاز المناعي ولكن للأسف الكثير منا ينجذب إلى الوجبات الخفيفة المليئة بالسكر.

الفاكهة 


عليك تناول الفواكه بشكل مختلف خاصة التي تحتوي على عنصر البروبيوتيك لتقوية الجهاز المناعي الخاص بك، والغنية بفيتامين أ، ج، ب، ه، وكذلك التى تحتوي على عنصر الزنك والنحاس.

تجنب الإجهاد


عليك تجنب الإجهاد والتوتر المستمر لأن هذا يعمل على تقليل المناعة الخاصة بالجسم، ركز في التأمل والبعد عن إجهاد الجسم.

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الحمضيات

حاول أن تركز على الحمضيات كالعصائر الطازجة أبرزها الجوافة، الليمون، البرتقال وغيرها من الحمضيات التى تساهم في رفع المناعة الخاصة بالجسم.

الخضروات الورقية

فهي مصدر جيد للفيتامينات والمعادن والكاليسوم، ولابد أن تكون جزء من يومك بعد غسلها بالخل.

تجنب المقليات 


تعمل المقليات على تقليل المناعة الخاصة بالجسم، لذا عليك تجنب الأطعمة المقلية والزيت واستبدال ذلك بالطعام المشوي.

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