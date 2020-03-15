استمرار توافد المحامين على انتخابات النقابة بمحكمة القاهرة الجديدة

شهد محيط محكمة القاهرة الجديدة، حالة من التشديدات الأمنية تزامنا مع إجراءات انتخابات نقابة المحامين.وشهدت الساعات الأولى من انتخابات نقابة المحامين توافد أعداد كبيرة للتصويت، فيما انتشرت مجموعة كبيرة من رجال الأمن على أبواب المحكمة وأمام العديد من اللجان، لتأمين العملية الانتخابية، كما تواجد عدد من المحامين لإصدار التصريحات الخاصة بالمحامين.وانطلقت، اليوم الأحد، انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس، تحت إشراف هيئة النيابة الإدارية، على أن يتم إجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد 29 مارس.ويتنافس في الانتخابات 18 مرشحًا على منصب النقيب، أبرزهم سامح عاشور، النقيب الحالي، ورجائي عطية، مرشح قائمة «الإصلاح».وتضمنت الكشوف 95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بني سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالي عدد المرشحين 194 مرشحًا.ووفق الضوابط التي أقرتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، فإنه تبدأ عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الخامسة مساءً، ثم يتم غلق الأبواب، وفي حالة وجود ناخبين داخل جمعية الانتخابات المحددة، فيسمح لهم بالتصويت ويستمر التصويت حتى تمام الانتهاء من إدلائهم بأصواتهم.