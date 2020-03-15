أسلوب الملالى.. إيران تستغل تطبيقًا للكشف عن كورونا فى التجسس على الشعب

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أنه مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، فإن حكومة الملالي تحول الوضع لصالحها.وفقًا لتقرير نشرته شبكة VICE الإخبارية، أطلقت الحكومة الإيرانية تطبيقًا يدعي أنه يوفر طريقة للكشف عن مرض كورونا ولكنه في الواقع يتجسس على عامة الشعب الإيراني.ويعد تطبيق AC19 لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، وهو مدعوم من الحكومة الإيرانية، إلا أنه سيكون أداة للكشف عن مصابي الفيروس في البلاد، كما أنه يعمل كأداة المراقبة التي تسرق الموقع في الوقت للمستخدمين وترسله للحكومة.وقد حلل خبير أمني التطبيق وقال إنه مشابه لتطبيقات تتبع اللياقة البدنية التي تُظهر حركتك الدقيقة من مكان إلى آخر.