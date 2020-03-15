«العربية»: ترامب غير مصاب بفيروس كورونا

كشف مراسل قناة العربية، أن ترامب غير مصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الخضوع لفحص الفيروس خلال الفترة الماضية.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أنه خضع لفحص فيروس كورونا المستجد وينتظر النتائج للتأكد ما إذا كان مصابًا بالمرض أم لا.وقال "ترامب"، في مؤتمر في البيت الأبيض، بشأن فيروس كورونا المستجد، إن الولايات المتحدة سجلت حتى الآن 50 حالة وفاة بفيروس كورونا.وأكد "ترامب" أنه لا يستبعد ضم بريطانيا لقائمة حظر السفر إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه يدرس هذا الأمر، بعد فرض حظر على جميع الدول الأوروبية في وقت سابق باستثناء بريطانيا.وكشفت تقارير أمريكية عن "ترامب" التقى في وقت سابق بمسؤولين اثنين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا.