مصري لمذيع مكملين: «عليا الطلاق لأجبلك أنت ومعتز والخرفان الضغط والسكر»

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» فيديو لمصري لقن مذيع قناة مكملين الإخوانية، أحمد سمير، درسا قاسيا على الهواء. وفاجأ المواطن المصري مذيع القناة الإخوانية خلال مداخلة هاتفية مع الهواء، بقوله: «عليا الطلاق لأجبلك أنت ومعتز مطر والخرفان اللي عندك الضغط والسكر، مفيش حاجة في مصر، احنا بنحب ريسنا وبنحب جيشنا وشرطتنا». وعلق محمد الباز على الفيديو: «أنا أدعو الإعلام المعادي، كل واحد من مذيعيهم يحط جزمة في بقه ويسكت لأن المشكلات التي يواجهها المصريين هي نار يسمكونها بأيديهم وهم من يحلونها بأنفسهم، أما أنتم فاخترتم لأنفسكم وطنا بديلا فلا تتحدثوا عنا».