وزير الأوقاف: العزاء يقتصر على تشييع الجنازة منعا لانتشار «كورونا»

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بإيقاف العزاء في دار المناسبات لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19"، مشيرا إلى أن العزاء يقتصر على تشييع الجنازة فقط أمام القبر ومنع التجمعات. وشدد جمعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، مساء السبت، على ضرورة التخلي عن جميع التجمعات غير الضرورية، مؤكدًا أن المحافظة على الصحة مقصد من المقاصد الشرعية بعد الدين والوطن والعرض والدين. يُذكر أن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، قرر إلغاء كافة المظاهر الجماهيرية أو الاحتفالية بمناسبة ذكرى "الإسراء والمعراج"، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها وزارة الأوقاف تجاه الحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.