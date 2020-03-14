نصائح مهمة لكبار السن لتفادي الإصابة بـ«كورونا» (فيديو)

وجه الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، نصائح لكبار السن للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.وأضاف الناظر، خلال حواره مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الملاحظ من الإصابات التي حدثت في العالم بسبب فيروس كورونا، كانت بين كبار السن والذين يعانون من أمراض مناعية مثل مرض السكر والروماتيزم والضغط.وناشد الدكتور هاني الناظر، كبار السن الذين يعانون من أمراض مناعية، ضرورة تناول الأدوية بانتظام، والامتناع عن تقبيل الأحفاد، والخروج لممارسة رياضة المشي في مكان مفتوح، مع تهوية المنزل باستمرار والحفاظ على غسل الأيدي باستمرار، وحال الشعور بصداع أو برد التوجه للطبيب فورًا، وتناول البرتقال واليوسفي والسلطة الخضراء بكثرة، مع تناول ملعقة زيت زيتون قبل الأكل لزيادة المناعة.وتابع استشاري الأمراض الجلدية، أن نسبة الوفيات بفيروس كورونا لا تتعدى 3%، وعدد الإصابات على مستوى العالم 145 ألف حالة من بين 7.5 مليار شخص على مستوى العالم.