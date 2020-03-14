«التعليم»: اختبارات إلكترونية لأولى وثانية ثانوي وامتحانات الشهادات بموعدها

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن قرار تعطيل الدراسة للطلبة، أما المدرسون فمطلوب منهم تحضير الامتحانات والتصحيح وتسجيل الماتيريال أون لاين، مشيرًا إلى أنه ستصدر التعليمات خلال 48 ساعة أو أقل.وأضاف «شوقي»، خلال مؤتمر صحفي، أن الإداريين سيستمرون في التواجد بالمدرسة لإصلاح المنشأة التعليمية والتعامل مع الامتحانات.وأكد أن امتحانات الشهادات العامة الإعدادية والثانوية ستكون في موعدها، حتى في ضوء تأجيل الدراسة للسنوات الأخرى، لأنه توقيت مهم جدًا بسبب التنسيق للجامعات، وكذلك الإعدادية لأنها مرحلة مصيرية.وأوضح أن تفاصيل امتحانات النقل سيتم إعلانها خلال 48 ساعة في مؤتمر صحفي، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المحتوى وكيفية أداء الامتحانات، مردفًا: "بالنسبة لأولى وثانية ثانوي سيخضعون للاختبارات إلكترونيًا".وتابع: "السنوات الأخرى سنستخدم القنوات التعليمية، وسيرفع المحتوى إلكترونيًا على موقع الوزارة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، والطلاب في الخارج ستصدر لهم تعليمات بكيفية أداء الامتحانات".