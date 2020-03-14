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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

7 أطعمة لا يجب غسلها قبل الطهى

السبت 14/مارس/2020 - 01:49 م
غسل الأطعمة
غسل الأطعمة
إسلام جمال
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تفضل كثيرات من ربات البيوت غسل الأطعمة قبل الطهى، وهذا أمر مطلوب، لكنه لا ينطبق على بعضها، فمن الأفضل السماح لعملية الطهي بتدمير البكتيريا الموجودة على الدجاج بدلا من غسلها.

وفقًا لما ذكره موقع "emedicinehealth" الطبى، ونستعرض أهمها:

الدواجن

الدجاج النيئ هو لزج عندما يخرج من العبوة، لكن وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، من الآمن تدمير البكتيريا عند طهيها وليس غسلها.

ونظرت دراسة حديثة إلى الأشخاص الذين غسلوا الدواجن النيئة لتناول وجبة، ووجد أن 60 فى المئة لديهم بكتيريا في حوضهم، و26% قد نقلوا البكتيريا إلى خس السلطة.

البيض المسلوق

قبل أن تضع الدجاجة بيضة، تغطي طبقة رقيقة تسمى "بلوم" القشرة، وهذا يبقي البكتيريا خارج مسامها الصغيرة، فعند غسل البيض المسلوق يتسبب فى تعزيز قوة البكتيريا.


اللحم الأحمر

قم بطهي اللحم الأحمر جيدًا، ولا تغسله لقتل البكتيريا.

وأوضح خبراء الطريقة الأكثر أمانًا لقتل جميع البكتيريا في اللحوم الحمراء، وهي طهيها على درجة حرارة داخلية لا تقل عن 145 درجة.

الفطر

قم بتنظيف الفطر الذي يتم شراؤه من المتجر بقطعة قماش مبللة، وليس بالماء الجارى، حيث يعتبر الفطر إسفنجات صغيرة تمتص الماء، وربما بعض البكتيريا معه.

السمك
على غرار الدواجن واللحوم، قم بطهي السمك للتخلص من البكتيريا بدلًا من شطفها، فالأسماك من نفس فئة الدواجن واللحوم الحمراء.

فإذا قمت بغسلها، فسوف تنشر البكتيريا حول مطبخك، قم بطهيها بدلًا من ذلك.. الاستثناءات الوحيدة لهذه القاعدة هي المحار وبلح البحر والمحار الذي تحصل عليه طازجًا، فقد تحتاج إلى شطفها بالماء للتخلص من الرمال والأوساخ.

المكرونة

ليس من الضروري شطف المعكرونة قبل أو بعد الطهي، فالقيام بذلك يجعل من الصعب على الصلصة التمسك بها، فلا يوجد سبب لسلامة الطعام لغسل المعكرونة، سواء قبل طهيها أو بعدها.

بعض الناس يشطفون المعكرونة بعد طهيها لإزالة بعض النشا، ولكن هذا يجعل من الصعب على الصلصة التمسك بها، بالإضافة الى انتشار البكتيريا بها.

البقوليات
يمكنك شطف الكينوا والفارو لإزالة الغبار، ولكن ليس عليك ذلك لأسباب تتعلق بالسلامة، فعليك فقط إزالة الاتربة منها، فلا يوجد سبب طبى بفيد بأن غسلها بالماء يحمى من الامراض.

الفاصوليا
يتسبب غسل الفاصوليا المعلبة فى إزالة ما يقرب من نصف الصوديوم فيها، لذا ينصح الخبراء بعدم غسل البقوليات المعلبة للاستفادة بأكبر فائدة منها.



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