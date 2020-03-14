إخلاء سبيل مالك ناد صحي في وفاة فتاتين بحريق

قررت نيابة النزهة الجزئية، بالقاهرة، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، إخلاء سبيل مدير نادي صحي في مصرع فتاتين، عروس، مصرية وفتاة فلبينية تعمل في النادي.واتهم والد المجني عليها مدير النادي الصحي بالإهمال والتسبب في وفاة ابنته، نتيجة عدم توافر عوامل الأمان بداخله، وهو ما تسبب في نشوب حريق، فضلا على أن المكان غير مرخص، وتم السماح له بالعمل، كما ورد في التحقيقات، واليت بينت أن الشقة الواقع فيها الحادث توجد في الطابق الخامس بأحد العقارات، ومن ضمن ديكورها مادة الـ"جبسون بورد"، التي ساعدت على الاشتعال.وأضافت التحقيقات أن الضحية الأولى"ندى" توجهت إلى النادي لعلاج مشاكل تعرضت لها في عضلاتها على يد الضحية الثانية، ونشب حريق هائل بالشقة امتد لجميع الغرف وساعدت مادة الـ"جبسون بورد" على زيادة اشتعال النيران.وأشارت التحقيقات، إلى أن الفتاتين كانتا في حالة صراخ واستغاثة، وحاول المتواجدون إنقاذهما عن طريق فتح الباب، لكن فشلت كل المحاولات، قبل أن تلقيا مصرعهما بسبب الاختناق.