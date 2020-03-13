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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موعد تحسن الأحوال الجوية في القاهرة وجميع المحافظات

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:17 م
الطقس
الطقس
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يترقب المواطنين موعد تحسن الأحوال الجوية في القاهرة وجميع المحافظات بعد موجة من الطقس السيئ غير معهودة شهدتها البلاد.
وشهدت مصر اليوم وأمس حالة من عدم الاستقرار في الطقس وانخفاض شديد في درجات الحرارة وسقوط الأمطار بغزارة، مع نشاط مثير للرياح المحمّلة بالرمال والأتربة، خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

وضَربت البلاد موجة شديدة من الطقس السّيئ أسفرت عن غرق الشوارع بمياه الأمطار وارتفاع منسوب المياه في الأنفاق والطرق، وارتباك حركة المرور داخل المدن والطرق السريعة والفرعية، وإغلاق عدد من المحال أبوابها في مواجهة الأمطار الشديدة.

◘ موعد تحسّن الأحوال الجوية

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتحسّن الأحوال الجوية بداية من غدٍ السبت، حيث تبدأ الأمطار فى الانحسار تدريجيًا وتقل حركة الرياح المثيرة للأتربة والعواصف.

◘ القاهرة الكبرى.
يسود البلاد طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية وتسقط الأمطار المتوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة.

◘ السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:
يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.

◘ جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:
يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

◘ شمال وجنوب الصعيد
يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة.

من ناحيتها، قررت الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، تعطيل الدراسة غدًا السبت، وذلك في إطار التحسب لوجود مزيد من السيول على مدار الساعات المقبلة.

وطالبت غرفة الأزمات ومجلس الوزراء من المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا للضرورة القصوى حتى تمر موجة الطقس غير المسبوق الذي تمر به البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة؛ حتى تتمكن الجهات المعنية من القيام بدورها في الشارع على وجه السرعة.

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