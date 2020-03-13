موعد تحسن الأحوال الجوية في القاهرة وجميع المحافظات

◘ موعد تحسّن الأحوال الجوية

◘ القاهرة الكبرى.

◘ السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:

◘ جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:

◘ شمال وجنوب الصعيد

وشهدت مصر اليوم وأمس حالة من عدم الاستقرار في الطقس وانخفاض شديد في درجات الحرارة وسقوط الأمطار بغزارة، مع نشاط مثير للرياح المحمّلة بالرمال والأتربة، خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة.وضَربت البلاد موجة شديدة من الطقس السّيئ أسفرت عن غرق الشوارع بمياه الأمطار وارتفاع منسوب المياه في الأنفاق والطرق، وارتباك حركة المرور داخل المدن والطرق السريعة والفرعية، وإغلاق عدد من المحال أبوابها في مواجهة الأمطار الشديدة.ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتحسّن الأحوال الجوية بداية من غدٍ السبت، حيث تبدأ الأمطار فى الانحسار تدريجيًا وتقل حركة الرياح المثيرة للأتربة والعواصف.يسود البلاد طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية وتسقط الأمطار المتوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة.يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة.من ناحيتها، قررت الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، تعطيل الدراسة غدًا السبت، وذلك في إطار التحسب لوجود مزيد من السيول على مدار الساعات المقبلة.وطالبت غرفة الأزمات ومجلس الوزراء من المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا للضرورة القصوى حتى تمر موجة الطقس غير المسبوق الذي تمر به البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة؛ حتى تتمكن الجهات المعنية من القيام بدورها في الشارع على وجه السرعة.