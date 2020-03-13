إنعام محمد علي مع «فنجان قهوة»: نور الدمرداش كان فكره ذكوري

قالت المخرجة القديرة إنعام محمد علي إن نور الدمرداش كان صاحب فكر ذكوري، يرفض عمل المرأة في الإخراج الدرامي، وكان يُبرر ذلك بأن العمل الدرامي مرهق وصعب على تكوين المرأة الرقيق.أضافت إنعام، خلال حلولها ضيفة على برنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد":"نور الدمرداش كان يرى إنه كفاية على المرأة إخراج البرامج، لكن ليس الدراما".وتابعت "تضامن في الرأي مع عبد القادر حاتم، وزير الإعلام آنذاك وعندما تغير وجاء محمد فائق وقّع قرار عودة المرأة للإخراج الدرامي، لأنه كان أكثر استنارة.أشارت إنعام إلى أنها تعلمت من نور بعض الأمور، فنور الدمرداش كان مخرج مسرحي، ولديه قدرة على إدخال ممثلين كثيرين في كادر واحد.