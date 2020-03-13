بسبب حالة الطقس.. غلق طريق الواحات البحرية باتجاه الفرافرة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، عن غلق طريق الواحات البحرية اتجاه الفرافرة.واستعدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، بعد توقعات الأرصاد الجوية لموجة الرياح محملة بالأتربة وهطول الأمطار على الطرق، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كل الإجراءات المرورية وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كل الطرق والتواجد المروري الفعّال لأي طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.وتنسق الإدارة العامة للمرور مع هيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة حركة الرياح أو هطول الأمطار على الطرق، لتجهيز رجال المرور على الطرق لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أي معوقات سواء أعطال أو مصادمات، وتكثيف القوات على الطرق بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، للاستعداد لتحذيرات الأرصاد الجوية بعد ظهور رياح محملة بالأتربة أو هطول الأمطار على الطرق السريعة والزراعية والساحلية والصحراوية.واستعدت إدارة المرور لموجة سوء الأحوال الجوية على الطرق الرابطة بين المحافظات، وتناشد بتوخي الحذر على الطرق، ومنع السرعات أثناء القيادة بسبب زيادة الرياح المحملة بالأتربة، التي يتوقعها خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود طقس غير مستقر، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة أحيانًا، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق.