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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تهشم 4 سيارات ميكروباص بسبب انهيار سور بحلوان (صور)

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:54 م
سيارات ميكروباص
سيارات ميكروباص
هدير مصطفي
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أدى انهيار سور بسبب الرياح إلى تهشم 4 سيارات ميكروباص بحلوان.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بسقوط سور على سيارات مركونة بأحد المواقف بحلوان، على الفور أمر اللواء أسامة فاروق مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، بدفع وحدات من قوات الإنقاذ إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين انهيار سور وتهشم 4 سيارات ميكروباص.

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