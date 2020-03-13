تهشم 4 سيارات ميكروباص بسبب انهيار سور بحلوان (صور)

أدى انهيار سور بسبب الرياح إلى تهشم 4 سيارات ميكروباص بحلوان.كانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بسقوط سور على سيارات مركونة بأحد المواقف بحلوان، على الفور أمر اللواء أسامة فاروق مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، بدفع وحدات من قوات الإنقاذ إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين انهيار سور وتهشم 4 سيارات ميكروباص.