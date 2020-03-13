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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد إصابة طالب.. أطعمة تحمي طفلك من كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:49 ص
أطعمة تحمي طفلك من
أطعمة تحمي طفلك من كورونا
شيماء دهب
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تقوية جهازة المناعة لدى الأطفال من الأمور المهمة التي يجب أن تحرص عليها كل أم، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، لذلك تقدم "الدستور" عدة أطعمة ومشروبات وفواكه تحمي أطفالك وتقوي مناعته ضد الفيروس.

أولًا: الأطعمة
الأسماك
يعتبر سمك التونا من أكثر أنواع الأسماك التي تقوي جهاز مناعة الطفل، لاحتوائه على أوميجا 3، فهو ضرورى للجسم، حيث تمنح الأحماض الدهنية قيمة غذائية عالية للجسم، وهي فعالة بشكل كبير.

البروكلي
يعتبر البروكلي من الأطعمة المقوية للمناعة، فهو يحتوي على مضادات أكسدة وغنية بالفيتامينات والألياف.

الثوم
يعتبر مضادًا حيويًا طبيعيًا للطفل من خلال تناول فص ثوم وبلعه على الريق، فهو يعمل كمضاد للسموم داخل الجسم، ومن الممكن إضافته مع السلطة.

السبانخ
من الأطعمة التى تحتوي على عنصر الحديد بصورة عالية، وعلينا أن نقدمها للطفل كوجبة.

العسل
العسل مضاد للفيروسات، فملعقة من العسل الطبيعي غير المغشوش على الريق للطفل من الأمور الهامة التي يجب الحرص عليها.

ثانيًا: الفاكهة
الكيوي
من الفواكه الغنية بفيتامين c مثل البرتقال، والبوتاسيوم كالموز، كما يحتوي على مضادات أكسدة فهي فعالة في مقاومة الأمراض أيضًا لاحتوائه على مادة الكلوروفيل.

الموز
الموز يعتبر فاكهة غنية بالبوتاسيوم، فمن الأفضل قبل ذهابه للمدرسة أن تعطيه ثمرة موز، فهو يساعد على خفض ضغط الدم والتخلص من آلام العضلات بالجسم.

الطماطم
تحتوي الطماطم على قيمة غذائية عالية، حيث تحتوي على مادة لايكوبين التي تعد بمثابة المحارب الأول للجزيئات الحرة في الجسم.

ثالثًا: العصائر
عصير الجزر والبرتقال والتفاح
من العصائر الهامة والمفيدة للجسم، لاحتوائه على فيتامين أ، فيتامين ب 6، فيتامين ج، البوتاسيوم وحمض الفوليك، ويساعد هذا المزيج الجسم على حماية نفسه ومحاربة العدوى.

البرتقال
هو مضاد أكسدة طبيعي للجسم ومن الفواكه التي تكافح البرد والإنفلونزا.

عصير البنجر
يحتوي عصير البنجر على العديد من العناصر الطبيعة، وهي البيتا كاروتين وفيتامين ج والكبريت والكالسيوم والحديد والمنجنيز والبوتاسيوم والكولين، وكلها عناصر مضادة للأكسدة وهامة لجسم الطفل، بالإضافة إلى عصائر الكيوي، الطماطم، الليمون والمانجو.

وكان قد أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إصابة طالب في مدرسة سيتي الدولية بالزمالك التي تم عزلها، بفيروس كورونا.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة الفضائية المصرية الأولى، أن أحد طلاب مدرسة سيتي الدولية في الزمالك ثبتت إصابته بفيروس كورونا بعدما انتقل له الفيروس عن طريق والده الذي خالط أجنبيًا مصابًا.

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