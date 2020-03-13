بعد إصابة طالب.. أطعمة تحمي طفلك من كورونا

الأسماك

البروكلي

الثوم

السبانخ

العسل

الكيوي

الموز

الطماطم

عصير الجزر والبرتقال والتفاح

البرتقال

عصير البنجر

تقوية جهازة المناعة لدى الأطفال من الأمور المهمة التي يجب أن تحرص عليها كل أم، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، لذلك تقدم "الدستور" عدة أطعمة ومشروبات وفواكه تحمي أطفالك وتقوي مناعته ضد الفيروس.أولًا: الأطعمةيعتبر سمك التونا من أكثر أنواع الأسماك التي تقوي جهاز مناعة الطفل، لاحتوائه على أوميجا 3، فهو ضرورى للجسم، حيث تمنح الأحماض الدهنية قيمة غذائية عالية للجسم، وهي فعالة بشكل كبير.يعتبر البروكلي من الأطعمة المقوية للمناعة، فهو يحتوي على مضادات أكسدة وغنية بالفيتامينات والألياف.يعتبر مضادًا حيويًا طبيعيًا للطفل من خلال تناول فص ثوم وبلعه على الريق، فهو يعمل كمضاد للسموم داخل الجسم، ومن الممكن إضافته مع السلطة.من الأطعمة التى تحتوي على عنصر الحديد بصورة عالية، وعلينا أن نقدمها للطفل كوجبة.العسل مضاد للفيروسات، فملعقة من العسل الطبيعي غير المغشوش على الريق للطفل من الأمور الهامة التي يجب الحرص عليها.ثانيًا: الفاكهةمن الفواكه الغنية بفيتامين c مثل البرتقال، والبوتاسيوم كالموز، كما يحتوي على مضادات أكسدة فهي فعالة في مقاومة الأمراض أيضًا لاحتوائه على مادة الكلوروفيل.الموز يعتبر فاكهة غنية بالبوتاسيوم، فمن الأفضل قبل ذهابه للمدرسة أن تعطيه ثمرة موز، فهو يساعد على خفض ضغط الدم والتخلص من آلام العضلات بالجسم.تحتوي الطماطم على قيمة غذائية عالية، حيث تحتوي على مادة لايكوبين التي تعد بمثابة المحارب الأول للجزيئات الحرة في الجسم.ثالثًا: العصائرمن العصائر الهامة والمفيدة للجسم، لاحتوائه على فيتامين أ، فيتامين ب 6، فيتامين ج، البوتاسيوم وحمض الفوليك، ويساعد هذا المزيج الجسم على حماية نفسه ومحاربة العدوى.هو مضاد أكسدة طبيعي للجسم ومن الفواكه التي تكافح البرد والإنفلونزا.يحتوي عصير البنجر على العديد من العناصر الطبيعة، وهي البيتا كاروتين وفيتامين ج والكبريت والكالسيوم والحديد والمنجنيز والبوتاسيوم والكولين، وكلها عناصر مضادة للأكسدة وهامة لجسم الطفل، بالإضافة إلى عصائر الكيوي، الطماطم، الليمون والمانجو.وكان قد أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إصابة طالب في مدرسة سيتي الدولية بالزمالك التي تم عزلها، بفيروس كورونا.وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة الفضائية المصرية الأولى، أن أحد طلاب مدرسة سيتي الدولية في الزمالك ثبتت إصابته بفيروس كورونا بعدما انتقل له الفيروس عن طريق والده الذي خالط أجنبيًا مصابًا.