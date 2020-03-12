إيطاليا تبلغ روسيا بتأجيل اجتماع دولي بشأن ليبيا

أخطرت الحكومة الإيطالية، نظيرتها الروسية، بتأجيل اجتماع دولي حول ليبيا، كان من المقرر أن يعقد الأسبوع المقبل في روما، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم إن المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في الخارجية الإيطالية سيباستيانو كاردي أبلغ ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، بقرار تأجيل اجتماع للجنة الخاصة بمتابعة تطبيق مقررات مؤتمر برلين حول ليبيا كان من المقرر أن يعقد في 19 مارس.وأشار بيان الخارجية إلى أن الطرفين بحثا الأوضاع في ليبيا وتنسيق الجهود الدولية لإطلاق تسوية سياسية للنزاع في البلد المذكور بأسرع وقت ممكن.وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي أمس عن فرض حظر على جميع الأنشطة التجارية بالبلاد باستثناء الصيدليات ومحلات الأغذية.