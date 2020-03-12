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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تصادم قطارى ركاب بين إمبابة ورمسيس (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 05:31 م
قطاري ركاب
قطاري ركاب
ندى حمدي
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شهدت منطقة إمبابة حادث تصادم قطارين قادمين من الصعيد، وتفحص الآن الجهات المختصة مدى وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بتصادم قطارين في منطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت وحدات الحماية المدنية لفحص البلاغ.

وكانت وزارة الداخلية قد وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة مهمة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي  السياق ذاته رفعت غرف عمليات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لا سيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية فى حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

وأكدت المصادر أن اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يتابع الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظى لإعطاء أوامر بالتدخل فى حالات الطوارئ، مطالبًا قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.

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