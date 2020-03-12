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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غلق بوابات «القاهرة-الإسكندرية» الصحراوى

الخميس 12/مارس/2020 - 02:37 م
ظريق القاهرة
ظريق القاهرة
عمرو المزيدي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عن غلق بوابات القاهرة الإسكندرية الصحراوي باتجاه الإسكندرية، لوجود تجمع المياه وإزالتها بواسطة سيارات الشفط.

واستعدت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى، لمواجهة موجة الطقس السيئ بعد توقعات الأرصاد الجوية بهبوب رياح محملة بالأتربة وهطول الأمطار على الطرق، وتم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كل الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كل الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وتنسق الإدارة العامة للمرور، مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حركة الرياح أو هطول الأمطار على الطرق، لتجهيز رجال المرور على الطرق لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أى معوقات، سواء أعطال أو مصادمات، وتكثيف القوات على الطرق بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالاستعداد لتحذيرات الأرصاد الجوية طوال فترة سوء الأحوال الجوية.

واستعدت إدارة المرور لموجة سوء الأحوال الجوية على الطرق الرابطة بين المحافظات، وتناشد بتوخى الحذر على الطرق، وعدم القيادة بسرعات زائدة أثناء القيادة بسبب زيادة الرياح المحملة بالأتربة، التي يتوقعها خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود طقس غير مستقر، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة أحيانا، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق.

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