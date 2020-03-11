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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة اليمنية تعلق عملها في لجنة اتفاق الحديدة مع الحوثيين

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:57 م
الحكومة اليمنية
الحكومة اليمنية
محمد عمر
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أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، مساء اليوم، تعليق عمل الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار لدعم اتفاق الحديدة، محملة المليشيات الحوثية كامل المسؤولية.

وقالت الخارجية اليمنية في بيان لها إن هذا القرار جاء نتيجة لاستمرار التصعيد من قبل مليشيات الحوثي وسوء استغلالها لاتفاق الحديدة والهدنة الناتجة عنه للحشد والتصعيد لحربهم العبثية.

وشددت الخارجية على أن القرار جاء أيضا نتيجة لتعنت المليشيا في تنفيذ مقتضيات اتفاق الحديدة لأكثر من عام وتقييد حركة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بشكل غير مقبول وتقويض عمل رئيس وأعضاء لجنة تنسيق اعادة الانتشار وعمل نقاط الرقابة الثلاثية.

وأكدت الخارجية اليمنية أن استمرار المليشيا الحوثية المدعومة ايرانيًا في رفضها السماح لفريق الأمم المتحدة الفني بالدخول وتقييم وصيانة خزان صافر العائم على سواحل الحديدة لتلافي وقوع كارثة بيئية خطيرة في البحر الأحمر على الرغم من تكرار الدعوة لذلك من قبل الحكومة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي.

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