وزير التعليم يرد على 10 تساؤلات شائعة بسبب «كورونا»

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على العديد من التساؤلات الهامة لأولياء الأمور بشأن تأجيل الدراسة وتخفيف المناهج بسبب انتشار فيروس كورونا.وكتب شوقي في منشور له عبر "فيسبوك" إجابات قاطعة لأسئلة شائعة:(١) تستمر الدراسة في جمهورية مصر العربية في المدارس والجامعات بلا تغيير.(٢) لا تغيير في المحتوى التعليمي المستهدف للانتقال من سنة دراسية إلى السنة الأعلى.(٣) لا تغيير في جدول الامتحانات أو الخريطة الزمنية التي أعلنتها الوزارة في بداية العام.(٤) لقد قررنا إيقاف الأنشطة التربوية مثل التربية الفنية- التربية الموسيقية- الاقتصاد المنزلي.... إلخ، الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة للدراسة والامتحانات بكل المراحل التعليمية والاكتفاء بتدريس المواد الدراسية في الفترة المتبقية من خطة توزيع المناهج، وذلك حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى.الهدف من هذا القرار هو تقليل عدد ساعات اليوم الدراسي وتفادي بعض التجمعات والاحتكاك في بعض الأنشطة والتركيز علي المواد الأساسية في هذه الظروف مع تجاوز بعض مشاكل عجز المعلمين.(٥) كلمة "الأنشطة" تعود علي الأنشطة "اللاصفية"، مثل الرحلات والمعسكرات والمهرجانات.... إلخ وكذلك الأنشطة "التربوية" مثل التربية الفنية- التربية الرياضية- التربية الموسيقية- الاقتصاد المنزلي- الكمبيوتر.... إلخ.(٦) تقوم كل مدرسة بإعادة تنظيم الجدول المدرسي بعد إيقاف الحصص المخصصة للأنشطة التربوية مما يعود علي تخفيض عدد ساعات اليوم الدراسي.(٧) سوف تطبق الوزارة حزمة "إضافية" من الإجراءات الاحترازية الوقائية بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات الدولة في جميع مدارس الجمهورية وسوف نعلن عنها مطلع الأسبوع المقبل إن شاء الله.(٨) في حالة اكتشاف حالة إيجابية، لا قدر الله، سوف يتم عزل المدرسة وإيقاف الدراسة بها واختبار كل طلابها طبيًا مع استمرار الدراسة في المدارس الأخرى بالتشاور مع المحافظ.(٩) تقوم الوزارة بإعداد تعليمات "للدراسة من المنزل"، للسنوات من الصف الثالث إلي الصف الثامن في جميع المواد للاعتماد عليها، من خلال موقع إلكتروني خاص بهذا، في حال تعليق الدراسة في أي مدرسة أو إدارة "في أحوال الضرورة".الصفوف من العاشر حتى الثاني عشر تستطيع الدراسة من خلال بنك المعرفة المصري والتقنيات الحديثة، أما الصفوف من KG1 حتي الصف الثاني فهي على النظام الجديد الخالي من الامتحانات.(١٠) لا توجد حالة إيجابية واحدة، والحمد لله، في مدارسنا المصرية ونجتهد جميعًا أن نحمي كل طالب مصري وكل مواطن مصري من الإصابة، لا سمح الله، ونرجو من الأهالي الاهتمام بمتابعة الأطفال والتركيز على النظافة الشخصية وإبلاغ الزائرة الصحية أو الأخصائي الاجتماعي بأي اشتباه في أعراض المرض.واختتم أن الدولة المصرية تراقب الوضع المحلي والدولي على مدار الساعة وتستجيب لأي مستجدات بما يضمن حماية كل طفل مصري.