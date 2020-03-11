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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الطب الصيني التقليدي السر.. الحياة تعود إلى طبيعتها في ووهان (فيديو)

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:45 م
ووهان
ووهان
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا مصوّرًا يرصد عودة الحياة الطبيعية في مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا، حيث أعلنت الصين نجاحها في السيطرة عمليًا على فيروس كورونا في مقاطعة هوبي، وانخفاض عدد الإصابات بالفيروس المتسجد.

وأوضح التقرير أنه تم إغلاق جميع المستشفيات المنشأة مؤقتًا لمكافحة فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، والتي زارها الرئيس الصيني شي جين بينج، لأول مرة منذ ظهور كورونا، حيث تفقَّد الجهود المبذولة لمكافحة العدوى.

وأرجع عدد من المسئولين في الصين انخفاض عدد الإصابات اليومية الجديدة بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة إلى الإجراءات غير المسبوقة بإغلاق المدن التي اتبعتها الحكومة الصينية، إلى جانب اتباع طريق الطب الصيني التقليدي في علاج المصابين من كورونا، والذي أدى إلى تعافي الغالبية العظمى منهم.

وأشار التقرير إلى أن علاجات الطب الصيني التقليدي تركز على تحسين دفعات الجسم الطبيعية ضد الوباء، وقدرته على إصلاح نفسه مع الحفاظ على التوازن العام.

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