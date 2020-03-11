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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس مدرس ابتدائي تحرش بـ 4 تلميذات في إمبابة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:39 م
طفلة
طفلة
ندى حمدي
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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس مدرس بإحدى المدارس الابتدائية بمنطقة إمبابة بمحافظة القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بهتك عرض 4 طلاب والتحرش بأخريات، وقررت استدعاء المجني عليهن وذويهم لسماع أقوالهم حول الحادث كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.

وكشفت التحقيقات عن وجود بلاغات من بعض من أولياء أمور الطلاب "أ. إ"،و "م. س. ج"، و"إ.م"، "م. م"، وشقيقه "أ"، و"إ. م"، و"ي. ص"،و "ع. ف"، و"ر.م"، يتهمون مدرس لغة إنجليزية بإحدى المدارس الابتدائية يدعى "أ.إ.ع" معلم، بالتعدي على بناتهم وهتك عرض بعضهن والتحرش بالآخرين.

وتم استدعاء بعض المدرسين لسماع أقوالهم وأكدت مدرسة الحاسب آلي، والأخصائية الاجتماعية، أنهما شكا في المدرس منذ فترة خاصة عندما شاهداه يقوم بالتحرش بأحد الأطفال، وبعد عمل التحريات تبين صحة ما ورد في أقوال المبلغين والمدرسين العاملين بالمدرسة.

وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم وتحرير محضر يحمل رقم 14172 إداري قسم إمبابة، وباستجوابه أنكر التهم الموجهة ضده، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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