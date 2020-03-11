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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل تداول فيديو اصطدام كويكب بالأرض.. حقيقة نهاية العالم

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:09 م
كويكب
كويكب
إيمان ماهر
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور منسوب لوكالة ناسا أثار الرعب والفزع خصوصا في ظل تخوفات العالم من فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة الآلاف، يشير إلى اصطدام كويكب بالأرض، ما يشير إلى نهاية الكون حسبما علقوا.

ويقول المنشور:"عاجل.. وكالة ناسا تعلن عن موعد مرور الكويكب العملاق بجانب الأرض يوم الأربعاء بسرعة 31000 كلمس، وتعرب عن تخوفهم والحذر الشديد من اصطدام الكويكب بالأرض وتقع كارثة حيث أنه مصنف ضمن الكويكبات الخطرة بسبب قربه الشديد من الأرض".

ليخرج الموقع الرسمي نافيا ما يشاع حول ارتطام هذا الكويكب بالأرض وقالت في تغريدة لها على تويتر:"في 29 أبريل سيمر الكويكب 1998 or2 بأمان إلى الأرض بمقدار 3.9 مليون ميل 6.2 مليون كيلومتر، ولاصحة حول تحذير ديلي اكسبرس من هذا الكويكب على الأرض".

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وقال أيضا رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة، إن المعلومات المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية اصطدام الكويكب 52768 (1998 OR2) بالكرة الأرضية في أواخر شهر أبريل 2020 عارية عن الصحة.

وأكد ابوزاهرة أن الكويكب البالغ عرضة بين 1.6 و 4 كيلومتر سيحلق قرب كوكب الأرض يوم الأربعاء 29 أبريل القادم من على مسافة 6،290،589 كيلومتر ما يعني بأنه سيكون بعيدا وخافت جدا وغير مشاهد بالعين المجردة وسيعبر بسلام وهو يتحرك بسرعة 31،319 كيلومتر بالساعة.

وقالت الوكالة إن القائمة التي تضمّ الأجرام المقتربة من مدار الأرض، تشير إلى أن المسافة الدنيا التى سيقترب إليها الكويكب من الأرض تعادل 16 مرّة المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر، وانها لا تمثل أى خطورة على الأرض.

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