حقيقة خطوبة الراقصة جوهرة ومطرب المهرجانات عمر كمال (فيديو)

انتشر مؤخرًا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر خلاله مطرب المهرجانات عمر كمال بجانب الراقصة الاستعراضية جوهرة، وهما في إحدى الكافيها بمنطقة المهندسين، وسط أنباء عن خطوبتهما.وتعليقًا على هذا الأمر، قال باسم عبد المنعم، مدير أعمال الراقصة جوهرة، إن كل ما تم تداوله وقيل حول فكر ارتباطهما غير حقيقي ومجرد شائعات ليس إلا.ونفى "باسم"، في تصريح لـ"الدستور"، أن يكون الثنائي قد ارتبطا بأي شكل من الأشكال، وأن الفيديو كان للاحتفال بالاتفاق بينهما على عمل جديد، لافتًا إلى أن الأخبار المسربة بشأن ارتباطهما مجرد شائعات تم تداولها بشكل خاطىء.وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تظهر فيه الراقصة جوهرة وهي تصور تواجدها بجانب المطرب عمر كمال على طريقة الفيديو، وسط شائعات حول ارتباطهما عاطفيًا.وكان عمر كمال قد تعرض مؤخرًا للعديد من الانتقادات بشأن غنائه لعدد من أغاني المهرجانات والتي احتوت على الفاظ غير ملائمة للأعراف المجتمعية، وقابل ذلك بالرفض من خلال قرارات عديدة بإيقاف جميع مطربي المهرجانات من قبل نقيب الموسيقيين هاني شاكر.وأصدر "عمر" منذ أيام أغنية "عود البطل" مع المطرب حسن شاكوش، وحققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، لكنها سرعان ما توقفت على موقع الفيديوهات "يوتيوب" بسبب حقوق الملكية والاتهام بسرقة اللحن من أغنية أخرى.والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، وقد وصلت نسب مشاهدتها إلى 8 ملايين مشاهدة بعد أيام من عودتها مرة أخرى على "يوتيوب".