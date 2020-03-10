«الوزراء» يكشف موعد نقل الحكومة والموظفين إلى العاصمة الإدارية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه فيما يتعلق بملف انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا «قاربنا على الانتقال للعاصمة الإدارية، حيث سيتم ذلك في النصف الثاني من العام الجاري، ورئيس الوزراء يولي الملف أهمية ومتابعة أسبوعية».وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» أن نسب الإنجاز تسير وفق الخطة الموضوعة، خاصة في الحي الحكومي والمباني الحكومية، حيث تم إنجاز مبنى رئاسة الوزراء بنسبة 92%.وتابع: «مرحلة نقل الموظفين البالغ تعدادهم 52 ألف موظف، رشحتهم الوزارات التابعين لها، وحصلوا على دورات تدريبية، إلى العاصمة الإدارية خلال النصف الثاني من العام».