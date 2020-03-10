حفيد عبدالوهاب: استشعرت قيمته فى احتفالية اليونسكو بمرور 100 عام على وفاته

قال عمر محمد خليل، حفيد الموسيقار محمد عبدالوهاب، إن جده توفي وعمره 5 سنوات فقط، وكل ما يتذكره عنه "نظرته" التي لا تغيب عن ذهنه.وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه استشعر قيمة جده بشكل حقيقي من خلال الاحتفالية التي نظمتها اليونسكو بمناسبة مرور 100 عام على وفاة عبدالوهاب، موضحًا أن عمره وقتها كان 15 عاما.وتابع: "حب الناس لمحمد عبدالوهاب أكثر شيء حسسني بأنه كان راجل مختلف"، لافتا إلى أنه اهتم بجمع كل المعلومات عن جده بكل الطرق من خلال الجرائد وأصدقائه وكل الكتب التي تحدثت عنه.