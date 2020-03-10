زينة تكشف عن نصيحة الفنان أحمد زكي لها (فيديو)

كشفت الفنانة زينة، عن نصيحة الفنان الراحل أحمد زكي لها في أول لقاء جمعهما، وذلك خلال ندوتها في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.وعرض برنامج MBC Trending، المذاع عبر فضائية mbc 4، فيديو من الندوة قالت فيه: "كنت مجنونة بأحمد زكي ومهووسة به، وعندما شاهدني قال لي: بلاش تمثلي وأكملي دراستك وادخلي المعهد وبعدها مثلي".وأضافت: "زعلت منه ولكنه كان محقًا".وشاركت زينة، مع الفنان الراحل في فيلم "أرض الخوف" عام 2000، مؤكدة أنها كانت في البداية تريد أن تلتقط معه صورة واحدة فقط، ولكنها شاركت في الفيلم.